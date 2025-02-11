Atlassian – титульный спонсор Williams Racing

Команда Williams объявила о подписании многолетнего контракта с австралийской IT-компанией Atlassian, специализирующейся на разработке программного обеспечения для управления разработкой ПО.

Компания получила статус титульного спонсора, и теперь команда из Гроува называется Atlassian Williams Racing.

Джеймс Ваулз, руководитель команды: «Я рад приветствовать Atlassian в Формуле 1 и нашу трансформацию в Atlassian Williams Racing. Привлечение такой крупной компании в качестве титульного спонсора – знаменательный день в нашей истории и важная веха на пути трансформации команды и её возвращении в первые ряды.

Мы собираем необходимые составляющие, чтобы вернуться в число лидеров. Благодаря Atlassian мы получили технологии и инструменты, которые помогут раскрыть потенциал, улучшить командную работу и взаимодействие всех сотрудников. Наши ценности и амбиции идеально совпадают, и мне не терпится узнать, каких результатов мы достигнем вместе».

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