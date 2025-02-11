Экс-чемпион мира перенес кровоизлияние в мозг после поражения нокаутом

Getty Images/Global Images Ukraine. Шавкатжон Рахимов

В ночь на 9 февраля на арене «Boeing Center at Tech Port» в Сан-Антонио состоялся бой во втором полулегком весе.

В ринге встретились бывший чемпион мира Шавкатжон Рахимов (17–3–1, 14 КО) из Таджикистана и Джастин Полдо (18–2, 9 КО, США). Американец нокаутировал оппонента в восьмом раунде.

После окончания боя Рахимова унесли на носилках в раздевалку, а позже отвезли в больницу. Врачи диагностировали кровоизлияние в мозг, однако жизни боксеру ничего не угрожает – 10 февраля его отпустили домой.

Пока неизвестно, сможет ли Шавкатжон продолжить профессиональную карьеру, через три месяца он должен пройти медицинское обследование. Только когда врачи получат все необходимые результаты, они смогут сказать боксеру о возможности продолжить выходить на ринг.

С 2022 по 2023 год Рахимов владел титулом чемпиона мира по версии IBF во втором полулегком весе.

Ему было 28 лет. Боксер умер в больнице после поражения нокаутом

sport.ua