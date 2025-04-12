Уоррен объяснил, почему Усик проиграет свой следующий бой

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен объяснил, почему украинский супертяж Александр Усик проиграет в следующем бою против Даниэля Дюбуа.

«Дюбуа поможет опыт первого боя с Усиком. Он ментально изменился после того боя и посмотрите на его серию побед. Он дрался на самом высоком уровне. Даниэль победил непобежденных боксеров и двукратного чемпиона мира. И тот удар, который завалил Усика, был точно не ниже пояса. Факт остается фактом», – сказал Дюбуа.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua