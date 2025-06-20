Феерия в Эр-Рияде. Украинец уничтожил соперника за три раунда

WBC. Басран – Лозан

20 июня состоялся бой 1/8 финала Гран-при Всемирного боксерского совета (WBC) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) – на ринге встретились представитель Украины Даниил Лозан (13–0, 8 КО) и канадец Эрик Басран (8–0, 3 КО).

Украинский боксер с первых минут захватил инициативу и полностью доминировал над соперником. Лозан был быстрее, точнее, превосходно двигался на ногах и легко избегал ответных атак соперника.

Канадец пытался выровнять ход боя, но получалось у него откровенно плохо. Басран побывал в нокдауне во втором и третьем раундах. После третьего падения рефери остановил одностороннее избиение. Лозан одержал яркую и эффектную победу в Эр-Рияде и пробился в четвертьфинал турнира.

В следующей стадии Даниил сразится с представителем Казахстана Саматали Толтаевым.

Даниил Лозан (Украина) – Эрик Басран (Канада) – TKO 3/6

sport.ua