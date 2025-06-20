Усик: это была ошибка, я не хочу их разочаровывать

Украинский боксер, объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Олександр Усик, недавно поделился своими мыслями о манере общения с людьми. Усик, который завоевал мировое признание не только благодаря своим спортивным достижениям, но и благодаря своей открытости и человечности, объяснил, как важно для него не обижать других и быть мудрым в своих поступках. Слова боксера приводит euro.com.ua со ссылкой на sport.ua.

Усик о своей манере общения

Олександр Усик признался, что всегда старается избегать конфликтов и не держать зла на людей. В одном из интервью он поделился своей философией прощения и взаимопонимания: “Я молюсь Богу, чтобы он дал мне мудрость. Если это была ошибка со стороны какого-то человека, я просто не хочу через это их разочаровывать и обижать”, — сказал Усик.

Эти слова еще раз подчеркивают не только человечность боксера, но и его способность воспринимать жизнь с пониманием и спокойствием. Усик верит, что взаимное прощение помогает людям становиться лучше и жить в гармонии, и это важная часть его личной философии.

Прощение и мудрость — главные принципы Усика

Усик отметил, что для него важно не только прощать других, но и находить мудрость в каждой ситуации. Его мама всегда учила его быть добрым к людям и не держать на них обиды. Это жизненное правило стало основой не только для его отношений с близкими, но и для взаимоотношений с фанатами и спортивной средой.

Перед реваншем с Дюбуа

19 июля Олександра Усика ждет важный бой — реванш против британского боксера Даниэля Дюбуа. После предыдущей победы над ним многие ожидают от Усика еще более уверенного выступления. Усик подтвердил, что подготовка к этому бою будет интенсивной, и он готов продемонстрировать на ринге все, чему научился за годы своей карьеры. Боксер продолжает улучшать не только физическую форму, но и психологическое состояние, ведь для него важен не только успех на ринге, но и личностное развитие.

Напомним, мы также писали о том, как Усик отозвался про политику.