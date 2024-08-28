Экс-чемпион мира Тони назвал трех современных боксеров, которые лучше Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Теренс Кроуфорд

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях, член Международного зала боксерской славы американец Джеймс Тони назвал трех лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Тони поставил на первое место чемпиона мира по версии WBA Теренса Кроуфорда. Второе место Джеймс отдал Дэвиду Бенавидесу, который недавно победил Александра Гвоздика. На третьей позиции у Тони разместился Джервонта Дэвис – чемпион мира по версии WBA в легком весе.

Места для украинского боксера Александра Усика у Тони не нашлось. Ранее Тони высказался о бое-реванше между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

sport.ua