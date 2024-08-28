Даниэль Риккардо: Главное в Монце – пицца!

Для RB гонка в Монце будет домашней, в команде рассчитывают заработать очки…

Даниэль Риккардо: «Я рад, что на этой неделе мы вновь выйдем на трассу. Мы не заработали очков в Зандфорте, но неплохо провели гонку, добившись максимума от машины и стратегии, и постараемся раскрыть её потенциал на этой неделе.

У меня отличные воспоминания о Монце. Потрясающие болельщики, победа в 2021-м, но главное – пицца!»

Юки Цунода: «Уик-энд в Монце всегда особенный, не только потому, что для команды это ещё одна домашняя гонка, где мы рассчитываем на поддержку болельщиков – это последняя по-настоящему скоростная трасса в календаре.

Управлять машиной, настроенной на небольшую прижимную силу, всегда интересно. Трасса полностью перестроена, никто из команд не знает, чего ожидать, хотя сцепление с асфальтом может быть лучше, чем в прошлом, что скажется на работе шин.

Найти правильную настройку будет непросто, поскольку трасса будет быстро меняться от одной сессии к другой».

Источник