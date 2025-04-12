В Aston Martin считают, что трасса не подходит их машине

Фернандо Алонсо проехал только 19 кругов в первый день гоночного уик-энда в Бахрейне. В первой тренировке он уступил свою машину резервному гонщику Aston Martin Фелипе Друговичу, а во второй сессии потерял полчаса из-за проблемы с рулевым управлением.

Лэнс Стролл отработал обе сессии и согласился с напарником в том, что команду ждёт сложный уик-энд.

Фернандо Алонсо (15-й): «Думаю, для нас этот уик-энд будет сложным. Ещё до приезда в Бахрейн мы знали, что характеристики трассы станут проблемой для нашей машины. Но мы изучим собранные данные и посмотрим, что можно предпринять в оставшиеся дни уик-энда.

У меня возникли проблемы с рулевым управлением в начале второй сессии, но механики смогли заменить детали, и после всё было нормально. Спасибо всем в боксах, что быстро устранили неполадку».

Лэнс Стролл (19-й): «Сегодня мы в роли отстающих, но мы изучим собранные данные и посмотрим, что сможем сделать в субботу. Учитывая особенности трассы, не думаю, что нас ждёт простой уик-энд, так что нам предстоит поработать».

Фелипе Другович (16-й в первой сессии): «Сложная сессия. Возможно, сцепление с асфальтом было самым низким, с которым мне только приходилось иметь дело, и условия отличались от тех, в которых я пилотировал раньше. Было сложно, но как только я освоился, то сложил вместе круг, что хорошо.

Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз садился за руль, поэтому поначалу чувствовал себя немного «заржавевшим», но я всегда получаю удовольствие от пилотирования машины Формулы 1. В любом случае мне понравилось».

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