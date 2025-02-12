11:00 МСК: Презентация новой машины Aston Martin

Сегодня в 11:00 по московскому времени команда Aston Martin представит свою новую машину – AMR24.
Трансляцию можно увидеть на этой странице.
Сегодня в 11:00 по московскому времени команда Aston Martin представит свою новую машину – AMR24.
Трансляцию можно увидеть на этой странице.
Арвид Линдблад, участник молодёжной программы Red Bull, которому предстоит в этом году выступать в...
На днях Валттери Боттас, ныне ставший резервным пилотом Mercedes, вместе с командой принимал участие...
Компания General Motors продолжает подготовку к дебюту в Формуле 1 с заводской командой Cadillac....
В конце прошлого года в Red Bull Racing приняли решение заменить Серхио Переса на...