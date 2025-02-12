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Автоспорт

11:00 МСК: Презентация новой машины Aston Martin

11:00 МСК: Презентация новой машины Aston Martin

Сегодня в 11:00 по московскому времени команда Aston Martin представит свою новую машину – AMR24.

Трансляцию можно увидеть на этой странице.

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