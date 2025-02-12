Тренер Бреста – после 0:3 от ПСЖ: Это сурово по отношению к нам

Главный тренер "Бреста" Эрик Руа прокомментировал крупное поражение от "Пари Сен-Жермен" (0:3) в первом поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов.

"Мы всегда выходим из матчей против Парижа с сожалением. Я не могу критиковать своих игроков, но мы не использовали свои шансы и недостаточно хорошо оборонялись, что делает игру против таких соперников трудной. Это разочаровывает и расстраивает.

Я думаю, что 3:0 – это сурово по отношению к нам, но соперник заслужил победу", – сказал Руа.