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Футбол

Тренер Бреста – после 0:3 от ПСЖ: Это сурово по отношению к нам

Тренер Бреста - после 0:3 от ПСЖ: Это сурово по отношению к нам

    • Главный тренер "Бреста" Эрик Руа прокомментировал крупное поражение от "Пари Сен-Жермен" (0:3) в первом поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов.

    "Мы всегда выходим из матчей против Парижа с сожалением. Я не могу критиковать своих игроков, но мы не использовали свои шансы и недостаточно хорошо оборонялись, что делает игру против таких соперников трудной. Это разочаровывает и расстраивает.

    Я думаю, что 3:0 – это сурово по отношению к нам, но соперник заслужил победу", – сказал Руа.

    Ответный матч между "ПСЖ" и "Брестом" состоится 19 февраля.

    www.ua-football.com

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