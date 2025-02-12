Денис Беринчик

В ночь с 14 на 15 февраля в Нью-Йорке (США) состоится чемпионский бой в легком весе.

На ринге встретятся чемпион мира по версии WBO Денис Беринчик (19–0, 9 КО) из Украины и претендент Кейшон Дэвис (12–0, 8 КО) из США.

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На кону будет стоять титул WBO, который Беринчик получил в мае 2024, когда победил мексиканца Эмануэля Наваррете.

Дэвис же провел предыдущий поединок в ноябре 2024 года, когда во 2-м раунде нокаутировал аргентинца Густаво Лемоса.

Где смотреть онлайн бой Денис Беринчик – Кейшон Дэвис

Видеотрансляция поединка будет доступна на сервисе MEGOGO, начиная с 15 февраля, в 03:00.

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