Эстебан Окон: Alpine не заслужила очки в Имоле

Эстебан Окон и Пьер Гасли финишировали четырнадцатым и шестнадцатым в Имоле. Гонщики Alpine признали, что скорость машины не позволяла рассчитывать на более высокий результат.

Эстебан Окон (14-й): «Если на прошлом этапе в Майами мы заработали очки, то сегодня мы их не заслужили. У нас серьёзные проблемы с темпом – машине не хватало скорости на прямых. Из-за этого я не мог ни обороняться, ни атаковать. Это дорого нам обошлось, и команда не заработала очки.

Мы постараемся проанализировать прошедшую гонку и понять, что можно сделать лучше в следующий раз. К счастью, на следующей неделе будет ещё одна попытка. Нам определённо нужно больше обновлений машины – это имеет ключевое значение».

Пьер Гасли (16-й): «На первом отрезке гонки я ехал всего в нескольких секундах от Нико Хюлкенберга и Юки Цуноды, а финишировал далеко позади них. Не лучший день – необходимо всё проанализировать, чтобы понять, что конкретно мы упустили.

На протяжении всего уик-энда машина хорошо управлялась, но, к сожалению, ошибка в квалификации дорого мне обошлась. Я не хочу особо вдаваться в детали, но сегодня мы упустили из виду общую картину и, к сожалению, не смогли хорошо выступить. Вместе с командой мы всё проанализируем, чтобы понять, что можно было сделать лучше».

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