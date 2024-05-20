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Футбол

Почеттино: Я ушел сразу в подтрибунку потому что меня ждали для интервью

Комментарий главного тренера Челси

Почеттино: Я ушел сразу в подтрибунку потому что меня ждали для интервью

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Почеттино после последнего тура АПЛ вышел на пресс-конференцию и отвечал на вопросы журналистов:

    Тренера спросили по поводу того, что он сразу ушел с поля:
    "Когда матч завершился, то Адриан (пресс-атташе клуба) сказал мне, что меня ожидают в подтрибунном помещении для интервью".

    О том, есть ли у него власть над трансферами:
    "Если владельцы или директора хотят узнать мое мнение, то пусть спросят, я с радостью им поделюсь".

    Напомним, "Челси" после неудачного старта в АПЛ, к концу сезона набрал ход и смог занять 7-е место в АПЛ и прошел в Лигу Конференций.

    www.ua-football.com

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