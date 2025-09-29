Верес – Полесье: прогноз и где смотреть матч УПЛ 29.09.25

В понедельник, 29 сентября, в Ровно состоится заключительный матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги. Местный «Верес» примет «Полесье» из Житомира. Для гостей эта игра станет очередной попыткой впервые обыграть «красно-черных» на их поле в чемпионатах. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Старт игры – в 18:00. Болельщики смогут посмотреть матч легально и в хорошем качестве. На территории Украины трансляцию поединка покажет канал УПЛ ТВ, который доступен на стриминговых платформах Киевстар ТВ, Водафон ТВ, MEGOGO, Setanta и других. Канал также доступен у кабельных и IP TV провайдерах.

Верес

Старт сезона для «Вереса» оказался непростым: три поражения подряд опустили команду вниз таблицы. Но постепенно коллектив Олега Шандрука набрал форму. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Колосом» (0:0) и продлила беспроигрышную серию до трех матчей: две победы и ничья. Наставник после встречи подчеркнул: «Считаю этот ничейный результат положительным. У нас не было много моментов, но они всё же были».

Ровенский клуб уже близок к круглой отметке – 40-й домашней победе в УПЛ. Интересно, что Сергей Корнийчук начинал нынешний сезон именно в «Полесье». Впрочем, в кубке команда недавно уступила киевскому «Локомотиву» (0:1) и завершила свой путь в турнире. Победа над житомирянами позволит «Вересу» подняться выше в таблице.

Полесье

«Желто-зеленые» в прошлом туре порадовали болельщиков первой домашней победой – над «Кудровкой» (2:0). Этим матчем они прервали неприятную серию из шести встреч без побед на своем поле. Главный тренер Руслан Ротань признался: «Когда услышал эту статистику, стало не по себе. Но такие серии бывают, главное, что ребята прервали её качественной игрой и огромным желанием».

На выезде команда играет нестабильно: в последних шести матчах УПЛ «Полесье» не знает ничьих – три победы и три поражения. Житомирский клуб может взять 30-ю победу в истории выступлений в Премьер-лиге. В их составе выделяется Николай Гайдучик, который в прошлом сезоне защищал цвета «Вереса». Кубковый путь для «Полесья» завершился болезненно – разгромным поражением от «Руха». Зато дебютировал в воротах известный голкипер Георгий Бущан.

Статистика встреч

Клубы встречались в УПЛ всего четыре раза. На поле «Вереса» «Полесье» пока не побеждало – одна ничья и одно поражение.

Арбитр

На игру назначен Андрей Коваленко из Полтавы. Это будет его 54-й матч в Премьер-лиге. С ним «Верес» еще не выигрывал (две ничьи и поражение), а «Полесье» при том же арбитре наоборот ни разу не уступило – две победы и одна ничья.

Прогноз на матч Верес – Полесье

Обе команды недавно вылетели из Кубка Украины и будут настроены компенсировать это успехом в чемпионате. Серия «Полесья» без ничьих длится уже шесть игр, но в Ровно вероятность мирного исхода кажется высокой. Наш прогноз – боевая ничья.

Ориентировочные составы:

«Верес»: Горох, Стамулис, Ципот, Гончаренко, Смиян, Харатин, Клец, Бойко, Куция, Шарай, Уэсли.

«Полесье»: Волынец, Кравченко, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко, Андриевский, Шепелев, Велетень, Бабенко, Брагару, Филиппов.

Напомним, мы также писали о том, что Барселона повторила достижение, установленное в прошлом столетии.