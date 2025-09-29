Ральф Шумахер: Надо признать, время Мика истекает

Ральф Шумахер признаёт, что шансы его племянника на возвращение в Формулу 1 убывают, поскольку отпал ещё один из теоретически возможных вариантов: в Cadillac Мика Шумахера не ждут.

В своё время Грэм Лоудон, руководитель новой команды Формулы 1, называл сына семикратного чемпиона мира в числе кандидатов на место в Cadillac F1, но в итоге выбор был сделан в пользу более опытных гонщиков, на счету которых есть победы и поулы и которые прошли школу чемпионских команд – это Валттери Боттас и Серхио Перес.

«В Cadillac выбрали Боттаса и Переса, потому что оба выигрывали гонки, работали в топ-командах и неплохо себя зарекомендовали, – рассуждал Ральф в интервью T-Online. – Это важно для любой команды, которая хочет быстро получить ценную информацию. Вопрос лишь в том, есть ли у них прежняя скорость. В любом случае в последние годы эти двое выступали не лучшим образом, и это ещё мягко сказано.

По-моему, такой выбор несколько удивляет, потому что я бы предпочёл видеть сочетание опыта и молодости. Я убеждён, что Мик мог бы что-то дать новой команде, ведь у него есть и опыт гонок Формулы 1, и выступлений в WEC.

Конечно, вы можете сказать, что Нико Хюлкенберг тоже вернулся в гонки после долгого перерыва. Но Мик уже несколько лет не выступал в Формуле 1 – приходится признать, что его время истекает. К тому же не стоит забывать, что на подходе молодые гонщики из Формулы 2, например, Алекс Данн или Арвид Линдблад – у обоих хорошие шансы в ближайшие годы попасть в Формулу 1. Всё это лишь затрудняет Мику задачу.

Честно говоря, вернуться в паддок становится всё сложнее и сложнее. Чем дольше он отсутствует, тем меньше шансов на возвращение».

На прошлой неделе стало известно, что Мик Шумахер готовится к своим первым тестам в IndyCar: 13 октября на автодроме в Индианаполисе ему предстоит пилотировать машину команды Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL).

