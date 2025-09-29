Паркер нашел выход из ситуации, если Усик откажется с ним драться

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Временный чемпион мира по версии WBO Джозеф Паркер назвал своих возможных соперников на случай, если украинец Александр Усик откажется проводить бой.

«Я ждал реванша с Джошуа, хочу отомстить за поражение. Усик – номер один, потому что имеет все титулы, но есть и другие варианты: Кабайел, Хргович, Дюбуа. После боя с Уордли готов встретиться с кем-либо из топ-5. Нет смысла избегать поединков», – сказал Паркер.

25 октября 2025 года состоится бой между временным чемпионом WBA Фабио Вордли и временным чемпионом WBO Джозефом Паркером – победитель этого боя станет следующим соперником Александра Усика.

sport.ua