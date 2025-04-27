Борнмут – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Борнмут" частично провалил концовку сезона, из-за чего не ведет активную борьбу за попадание в еврокубки. Именно из-за недавних результатов "вишни" потеряли свои позиции. Тем не менее, есть шанс все достойно завершить, тем более против команды, больше думающей о Лиге Европы, а не об АПЛ.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 27 апреля.

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Английская Премьер-лига. 34-й тур.

27 апреля. 16:00. Борнмут. "Виталити Стедиум"

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча “Борнмут” — “Манчестер Юнайтед” Смотреть трансляцию

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