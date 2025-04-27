Оклахома выиграла серию у Мемфиса, Голден Стэйт вышел вперед в противостоянии с Хьюстоном в плей-офф НБА

Кливленд повел 3:0 в серии с Майами и находится на расстоянии одной победы от прохода дальше по сетке плей-офф

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись четыре матча первого раунда плей-офф.

Оклахома-Сити Тандер, победитель регулярного чемпионата в Западной конференции, первой из всех команд пробилась дальше по турнирной сетке, выиграв свою серию у Мемфис Гриззлис уже по итогам четырех матчей.

Теперь Тандер находятся в ожидании своего следующего соперника, который определится в противостоянии Денвер Наггетс и Лос-Анджелес Клипперс, в серии которых пока равенство — 2:2.

Плей-офф

Майами Хит — Кливленд Кавальерс — 87:124 (20:33, 22:29, 22:26, 23:36)

Счет в серии — 0:3

Мемфис Гриззлис — Оклахома-Сити Тандер — 115:117 (31:34, 28:26, 26:28, 30:29)

Счет в серии — 0:4

Лос-Анджелес Клипперс — Денвер Наггетс — 99:101 (22:27, 26:23, 17:35, 34:16)

Счет в серии — 2:2

Голден Стэйт Уорриорз — Хьюстон Рокетс — 104:93 (18:22, 28:27, 23:22, 35:22)

Счет в серии — 2:1

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