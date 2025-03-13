Днепр уверенно разобрался с Кривбассом в Суперлиге

Команда Владимира Коваля остается непобежденной в нынешнем розыгрыше

Днепр уверенно разобрался с Кривбассом в первом матче игрового бабла в Черкассах в Суперлиге FAVBET-2024/25 — 79:57.

Первая половина прошла в равной борьбе. Днепряне вырвались вперед, а команда Александра Вороны несколько раз сокращала отставание к минимуму.

После большого перерыва игроки Днепра заиграли более собранно. Две следующие четверти команда Владимира Коваля выиграла с перевесом в девять очков.

MVP встречи стал Станислав Тимофеенко, который оформил дабл-дабл (18 очков и 11 подборов). У Кривбасса отметился Михаил Бублик, на счету которого 20 очков и 5 подборов.

Днепр продолжает лидировать в Суперлиге, выиграв все свои 24 матча. Кривбасс идет на пятой строчке, добыв 10 побед.

Суперлига FAVBET. Регулярный сезон

Кривбасс — Днепр — 57:79 (12:18, 18:16, 12:21, 15:24)

Кривбасс: Бублик (20 + 5 подборов), Товкач (9), Ловингс (7), Келли (6 + 5 подборов), Водолазский (6), Триколенко (6+5 подборов), Быков (3)

Днепр: Конев (20 + 5 подборов), Тимофеенко (18 + 11 подборов), Дубоненко (14), Закурдаев (13), Сыпало (5 + 3 блок-шота), Загреба (6+6 подборов), Лищина (2), Бондарчук (1), Сорочан (0+6 подборов)

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