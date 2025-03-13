Белинда Бенчич – о победе над Гауфф в Индиан-Уэллс: “Довольна тем, что смогла улучшить свою игру с нашей предыдущей встречи на Australian Open”



Швейцарская теннисистка прокомментировала выход в четвертьфинал турнира WTA 1000 в США

“Очевидно, я очень рада тому, что вышла в четвертьфинал. Думаю, что борьба в этом матче была на равных. Также я довольна тем, что смогла улучшить свою игру с нашей предыдущей встречи на Australian Open. Я думаю, главная разница между этими матчами заключается в физическом факторе. Очевидно, с теннисной точки зрения, я всё ещё считаю, что в Мельбурне у нас был великолепный матч. Но тогда я просто чувствовала, что она меня в чём-то переиграла. Знаете, это был очень жаркий день, и я чувствовала, что выбилась из сил. А она играла очень хорошо. Всё это время я просто продолжала работать и над физической стороной. В последнее время после матчей, которые завершались в трёх сетах, я чувствую, что не такая уставшая или просто тело держится намного лучше, почти так же, как раньше. Так что я очень радуюсь этому. Думаю, это то, над чем мы работали.

Считаю ли я, что эта моя вторая версия после рождения дочери лучше первой Бенчич, которая была до декрета? Я думаю, что все это Бенчич-1. Я не думаю, что я теперь лучше или хуже. Это просто часть моей жизни. Я не думаю, что все изменилось только потому, что у меня есть ребенок. Прежде всего, я родила ребенка не для того, чтобы улучшить свою карьеру. Я родила ребенка, потому что мы чувствовали, что это цель нашей жизни, это то, чего мы хотим. Это случилось в правильный момент. Это не имело ничего общего с моим решением заниматься теннисом или нет, буду ли я лучше, чем раньше, или нет. Я не думаю, что существует Бенчич-1, Бенчич-2, Бенчич-3… Если посчитать, сколько раз я возвращалась, то должно быть уже Бенчич-7 (улыбается). Я просто чувствую себя так же, и я не хочу все время сравнивать, лучше я или нет”.



Фото: Getty Images.

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