«Они не могут остановить неизбежное». Паркер отреагировал на бой с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Всемирная боксерская организация (WBO) приняла официальное решение о следующем титульном поединке в супертяжелом весе.

Президент Густаво Оливьери сообщил, что чемпион Александр Усик (23–0, 14 КО) из Украины обязан провести защиту пояса в поединке с новозеландским претендентом Джозефом Паркером (36–3, 24 КО).

Стороны имеют 30 дней, чтобы договориться о встрече, иначе будут назначены промоутерские торги. Изначально Усик планировал провести бой за звание абсолютного чемпиона против британца Даниеля Дюбуа.

Паркер лаконично отреагировал на решение WBO и опубликовал фото в своих социальных сетях: «Это план Бога. Они не могут остановить неизбежное», – написал новозеландский боксер.

Джозеф последний раз выходил на ринг 22 февраля в Эр-Рияде, когда нокаутировал во втором раунде представителя ДР Конго Мартина Баколе.

sport.ua