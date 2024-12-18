Усик высказался о возвращении Ломаченко в бокс и мегафайте против Дэвиса

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко и Александр Усик

Чемпион мира по версии WBC, WBA, WBO и IBO украинец Александр Усик высказался о будущем украинского боксера Василия Ломаченко.

«Увидим ли мы еще Ломаченко? Возможно. Его поединок против Джервонты Дэвиса? Все возможно, я не знаю», – сказал Усик.

Последний бой Ломаченко провел в мае 2024 года – победил Джорджа Камбососа и стал чемпионом мира в легком весе по версии IBF.

Напомним, что ранее менеджер чемпиона мира в легком весе по версии IBF Василия Ломаченко Эгис Климас рассказал, что у Ломаченко нет сейчас мотивации проводить бой в 2024 году.

sport.ua