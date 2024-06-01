Дэвид Хэй ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис

Бывший чемпион мира в хевивейте Дэвид Хэй принял участие в блиц-опросе и выбирал между лучшими боксерами. Лучшим хевивейтером в истории Хэй назвал легендарного Леннокса Льюиса.
– Деонтей Уайлдер или Диллиан Уайт?
– Деонтей Уайлдер.
– Деонтей Уайлдер или Фрэнк Бруно?
– Фрэнк Бруно.
– Фрэнк Бруно или Майк Тайсон?
– Майк Тайсон.
– Майк Тайсон или Чжан Чжилей?
– Майк Тайсон.
– Майк Тайсон или Виталий Кличко?
– Майк Тайсон.
– Майк Тайсон или Энтони Джошуа?
– Майк Тайсон.
– Майк Тайсон или Джо Фрейзер?
– Джо Фрейзер.
– Джо Фрейзер или Леннокс Льюис?
– Леннокс Льюис.
– Леннокс Льюис или Джордж Форман?
– Леннокс Льюис.
– Леннокс Льюис или Тайсон Фьюри?
– Леннокс Льюис.
– Леннокс Льюис или Александр Усик?
– Леннокс Льюис.
– Леннокс Льюис или Дэвид Хэй?
– Леннокс Льюис.
В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.