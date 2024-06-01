Дэвид Хэй ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Хэй

Бывший чемпион мира в хевивейте Дэвид Хэй принял участие в блиц-опросе и выбирал между лучшими боксерами. Лучшим хевивейтером в истории Хэй назвал легендарного Леннокса Льюиса.

– Деонтей Уайлдер или Диллиан Уайт?

– Деонтей Уайлдер.

– Деонтей Уайлдер или Фрэнк Бруно?

– Фрэнк Бруно.

– Фрэнк Бруно или Майк Тайсон?

– Майк Тайсон.

– Майк Тайсон или Чжан Чжилей?

– Майк Тайсон.

– Майк Тайсон или Виталий Кличко?

– Майк Тайсон.

– Майк Тайсон или Энтони Джошуа?

– Майк Тайсон.

– Майк Тайсон или Джо Фрейзер?

– Джо Фрейзер.

– Джо Фрейзер или Леннокс Льюис?

– Леннокс Льюис.

– Леннокс Льюис или Джордж Форман?

– Леннокс Льюис.

– Леннокс Льюис или Тайсон Фьюри?

– Леннокс Льюис.

– Леннокс Льюис или Александр Усик?

– Леннокс Льюис.

– Леннокс Льюис или Дэвид Хэй?

– Леннокс Льюис.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua