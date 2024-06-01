Пятёрка лучших в дни этапа в Монако по версии Хинчклиффа

Джеймс Хинчклифф, экс-пилот IndyCar, в своей колонке на официальном сайте чемпионата мира назвал пятёрку гонщиков, которые, по его мнению, отличились в Гран При Монако.

Пожалуй, только имя Шарля Леклера в ней кажется совершенно логичным выбором, ведь после шести попыток, среди которых и в предыдущие годы были две поул-позиции, он наконец-то осуществил свою мечту, когда первым пересёк линию финиша Гран При Монако и победил на своей домашней трассе. Но Хинклиффа впечатлил не только гонщик Ferrari…

Валттери Боттас – 13-е место

В гонке, в которой практически не было обгонов на трассе, Боттас смог отыграть больше позиций, чем другие. Это стало возможным благодаря тому, что на первом старте Валттери обошёл Серхио Переса (который вскоре выбыл из борьбы, попав в жутковатую аварию), а затем показал хороший темп, хотя в Sauber выбрали для него далеко не оптимальную тактику.

Финн стартовал на жёстких шинах, но когда гонка была остановлена красными флагами, был вынужден перейти на резину Medium. Поскольку все, кто ехал впереди него, теперь пытались преодолеть оставшюся дистанцию без пит-стопов, а он оказался одним из последних, в швейцарской команде решили пригласить его в боксы на 15-м круге, чтобы поставить на его машину свежий комплект Hard.

Поскольку затем Боттас проходил круги почти на 4 секунды быстрее гонщика, ехавшего перед ним (это был Гуаньюй Чжоу, его напарник по Sauber), он быстро догнал пелотон, после чего спокойно держался за ним, тем более что все ехали в умеренном темпе, стараясь беречь резину.

Валттери продвинулся на одну позицию вперёд, когда Лэнс Стролл поехал на пит-стоп, после чего смог опередить Чжоу и Логана Сарджента, став гонщиком, отыгравшим больше всех позиций. Именно поэтому я включил его в свой список, хотя уик-энд для гонщиков Sauber складывался неудачно, поскольку команда так и не смогла найти эффективные настройки, подходящие для Монако.

Пьер Гасли – 10-е место

Начало сезона для Пьера Гасли и его команды Alpine было неважным, но именно в Монако им представился шанс показать хороший результат. На этой трассе им не так уж сильно мешали дефицит мощности двигателя и прочие недостатки шасси A523, проявляющиеся в том, что машине не хватает прижимной силы в быстрых поворотах.

При этом всем известно, что для хорошего результата в воскресной гонке необходимо идеально отработать в субботу. Пьер отлично справился с задачей и впервые в сезоне прошёл в финал квалификации, хотя потом и признал, что, вероятно, отметины от шин его Alpine остались на всех отбойниках по всему кругу.

Затем по ходу Гран При Гасли всё сделал правильно и заработал свои первые очки в этом сезоне, хотя жёсткий контакт с машиной Эстебана Окона, своего напарника, произошедший на первом круге, едва не перечеркнул все приложенные усилия.

Алекс Элбон – 9-е место

В списке трасс, которые исторически подходили машинам Williams, Монако окажется в самом низу. Тем более Джеймс Ваулз, руководитель команды, признаёт, что шасси FW46 страдает от избыточного веса. Но команда прилагает массу усилий, чтобы ликвидировать недостатки машины, и Монако стало тем местом, где Williams была вознаграждена за все усилия.

В субботу Элбон хорошо провёл квалификацию, хотя никто не мог прогнозировать, что в воскресенье он заработает очки, даже стартуя с 9-й позиции.

По ходу Гран При ему удалось избежать неприятностей, начиная со старта он контролировал износ шин и наконец-то заработал для Williams первые очки в этом году.

Фернандо Алонсо – 11-е место

Алонсо стал ещё одним гонщиком, кому удавалось в воскресенье отыгрывать позиции: он стартовал 14-м, а финишировал 11-м. На удивление неудачная квалификация продолжила тенденцию, начавшуюся ещё в Майами: по субботам Aston Martin не удаётся раскрыть потенциал своих машин.

Отчасти Алонсо помогла дисквалификации Haas, но он стал ещё одним гонщиком, кому не повезло с красными флагами на первом круге, поскольку это означало, что всю оставшуюся дистанцию гонки ему пришлось преодолеть на одном комплекте резины состава Medium, да ещё и прикатаннном. Задача не из лёгких, но Фернандо всегда готов принять подобный вызов.

Команда ещё усложнила ему задачу, когда попросила сдержать всех, кто ехал позади него, чтобы Лэнс Стролл, его напарник, получил возможность избавиться от шин Medium и финишировать в призовой десятке.

Но у канадца возникли проблемы из-за прокола колеса, после чего Алонсо считал, что его задача – сдержать ехавшего позади него Даниэля Риккардо, гонщика Visa RB, и попытаться самому заработать очки. Фернандо идеально удавалось держать нужный темп, чтобы беречь ресурс резины, но при этом не дать соперникам возможность провести обгон. Приходится удивляться, что он смог финишировать только 11-м и очков не получил, хотя в любом случае его работа на трассе произвела очень хорошее впечатление.

Шарль Леклер – 1-е место

Выступать в Формуле 1 – занятие, неизбежно сопряжённое с сильнейшим прессингом. Но когда гонщик выступает за столь легендарную команду, как Ferrari, этот прессинг повышается до нового уровня.

Теперь добавьте сюда тот факт, что в истории Формулы 1 ещё не было гонщиков из Монако, которым удавалось победить на домашней трассе, и станет понятно, с каким психологическим напряжением пришлось справляться Шарлю Леклеру.

Более того, поскольку гонка была прервана красными флагами уже на первом круге, то возникла совершенно уникальная ситуация, когда гонщикам, чтобы доехать до финиша без пит-стопов, потребовалась специфическая тактика: круги надо было проходить примерно на четыре секунды медленнее, чем они были способны.

Когда вы, пилотируя гоночную машину, держите такой темп, то допустить ошибку очень легко. Но несмотря на это, а также несмотря на все предыдущие неудачи на домашней трассе, Леклер весь уик-энд действовал просто идеально.

Можно сказать, что эту гонку Шарль выиграл не столько благодаря своему таланту, сколько за счёт хорошей психологической подготовки и решительного настроя.

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