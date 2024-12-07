Артур Леклер: Эмоциональный день!

В Ferrari сегодня в очередной раз вошли в историю – впервые в Формуле 1 за руль машин в одной сессии сели родные братья – вместе с Шарлем Леклером работал его брат Артур, временно заменивший Карлоса Сайнса…

Артур Леклер (18-й в первой тренировке): «Эмоциональный день! Это воплощение мечты – провести первую в карьере тренировку за рулём Ferrari вместе с моим братом. Впрочем, сегодня я думал не о себе, а о том, как помочь команде, собрать максимум информации.

У нас были разные программы. Я провел несколько аэродинамических тестов, а затем ещё несколько, чтобы команда могла сравнивать. Ощущения отличные, я много готовился, долго работал на симуляторе, а мой первый выезд в Формуле 1 стал отличным завершением сезона. Большое спасибо всей команде за эту возможность, этот день я никогда не забуду».

Шарль Леклер (6-й): «Замечательный, но трудный день. Мы с братом впервые оказались в одних боксах, он провёл свою первую тренировку за нашу команду. Невероятный и уникальный момент, я получил удовольствие.

К сожалению, у меня возникли проблемы с накопителем энергии, я потерял время и получил штраф с потерей позиций на старте, что здорово осложнит нашу борьбу за победу в Кубке конструкторов.

В McLaren очень быстры, но всё может измениться в ту или иную сторону – нужно быть начеку и бороться до конца.

Мы с Карлосом провели четыре года вместе, и хотим завершить сотрудничество хорошим результатом. Мы полагаемся друг на друга, чтобы воплотить в жизнь нашу общую мечту о Кубке конструкторов – мы выложимся на все сто!»

Карлос Сайнс (4-й): «В первой сессии Артур сел за руль моей машины, так что я приступил к работе только во второй тренировке. Нам нужно прибавить в скорости, чтобы бороться за лидерство. У нас уже есть пара идей, мы поработаем с ними сегодня и опробуем на трассе завтра».

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