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Футбол

Пари Сен-Жермен запрещает двум своим футболистам выступать на Олимпийских играх

Клубы не хотят отпускать своих игроков на ОИ

Пари Сен-Жермен запрещает двум своим футболистам выступать на Олимпийских играх

Фото: https://twitter.com/PSG_inside

    • Футболистам "Пари Сен-Жермен" Воррену Заир-Эмери и Брэдли Барколя не будет разрешено представлять Францию на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает издание Le Parisien.

    Это решение стало очередным ударом для тренера олимпийской сборной Франции Тьерри Анри, который уже борется с сопротивлением со стороны ряда клубов, которые не хотят отпускать своих игроков на ОИ.

    "ПСЖ" присоединился к "Реалу", "Атлетико Мадрид" и "Арсеналу", которые также высказались против участия своих футболистов на Олимпиаде.

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