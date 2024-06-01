Ла-Нусия (M25). Ваншельбойм стал чемпионом турнира ITF в парном разряде

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм стал победителем турнира ITF M25 в Испании в парном разряде

В финальном поединке украинец и его напарник Сидхант Бантхия из Индии, посеянные под первым номером, обыграли вторую сеяную пару турнира испанцев Иньиго Сервантес/Серхи Перес Контри — 7:5, 7:6(6).

Путь к титулу:

R1: Дариус Флорин Поп/Мартинс Роченс (Румыния/Латвия) 6:3, 6:4

QF: Алехандро Гарсия/Марио Мансилла Диес (Испания) 6:1, 7:5

SF: Йохан Никлс/Дамьен Венгер (Швейцария, 4) 6:3, 6:4

FR: Иньиго Сервантес/Серхи Перес Контри (Испания, 2)

22-летний Эрик Ваншельбойм 22-й раз в карьере сыграл в парном финале на турнире ITF и завоевал свой 9-й титул. В этом сезоне украинец второй раз дошел до финала в парном разряде и выиграл первый трофей.

За своей выступление в парном турнире в Ла-Нусии Эрик Ваншельбойм заработал 775$ призовых и 25 рейтинговых очков.

btu.org.ua