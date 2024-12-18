Ферстаппен: Про Aston Martin я вообще не думал

В сезоне 2026 года Формулу 1 ждут серьёзные перемены в регламенте. Команды готовятся в ним заранее, рассчитывая получить долгосрочное преимущество. Проект 2026 года в Aston Martin возглавил Эдриан Ньюи, на машинах которого Макс Ферстаппен завоевал все свои титулы. Четырёхкратного чемпиона спросили, не собирается ли он, вслед за Ньюи, перейти в Aston Martin.

Макс Ферстаппен: «Никаких переговоров по этому поводу не было. Про Aston Martin я вообще не думал.

Я знаю, что в 2026-м изменятся правила, но сейчас, честно говоря, не беспокоюсь по этому поводу. Я ещё молод, в будущем многое может измениться, и я связываю его не только с Формулой 1 – после гонок я хотел бы многим заняться».

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