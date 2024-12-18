Милуоки обыграл Оклахома-Сити в финале внутрисезонного турнира НБА

Бакс стали вторыми в истории обладателями Кубка НБА

В ночь на 18 декабря состоялся финал внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В матче за трофей сошлись Милуоки Бакс и Оклахома-Сити Тандер. Победу в поединке добыли подопечные Дока Риверса — 97:81.

Напомним, что на пути к титулу, Милуоки обыграли в 1/4 финала Орландо Мэджик (114:109). В полуфинале коллектив Риверса разобрался с Атланта Хокс (110:102).

Бакс стали вторым обладателем Кубка НБА. В сезоне 2023/24 внутрисезонный турнир НБА проводился впервые в истории Ассоциации: тогда триумфатором ивента стал Лос-Анджелес Лейкерс.

НБА. Внутрисезонный турнир. Финал

Милуоки Бакс — Оклахома-Сити Тандер — 97:81 (27:28, 24:22, 26:14, 20:17)

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