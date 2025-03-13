Размер призовых выплат командам по итогам 2024 года

Пресса посчитала размер призовых выплат, которые причитаются командам Формулы 1 по итогам сезона 2024 года.

Суммарно все команды получат от владельцев Формулы 1 из Liberty Media 1,266 миллиарда долларов США. Распределение этих призовых каждой команде идёт по трём пунктам: в зависимости от позиции в Кубке конструкторов, в зависимости от так называемого «бонуса за успех», который учитывает достижения команды за последние десять лет, и исторического бонуса. Такой есть только у Ferrari, и получает его команда из Маранелло за то, что участвует во всех сезонах с 1950 года.

По итогам прошлого сезона наибольший размер призовых получила Ferrari – за счёт второго места в Кубке конструкторов, исторического бонуса и успехов прошлых лет. Обладатели Кубка конструкторов из McLaren в общем рейтинге по размеру призовых только на четвёртом месте – сказалось отсутствие больших побед в прошлые годы на фоне чемпионских титулов Mercedes и Red Bull Racing за последние десять лет.

Призовые выплаты командам Формулы 1 по итогам 2024 года

Команда Исторический бонус Бонус за успех Выплата за 2024-й Итого Ferrari $63 млн. $67,5 млн. $124,4 млн. $255,2 млн. Mercedes $92,8 млн. $107,3 млн. $200,1 млн. Red Bull Racing $71,8 млн. $115,8 млн. $187,6 млн. McLaren $16,9 млн. $132,9 млн. $149,8 млн. Aston Martin $98,8 млн. $98,8 млн. Alpine $90,2 млн. $90,2 млн. Haas $82,6 млн. $82,6 млн. Racing Bulls $74,1 млн. $74,1 млн. Williams $4,2 млн. $65,5 млн. $69,7 млн. Sauber $57,9 млн. $57,9 млн.

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