Размер призовых выплат командам по итогам 2024 года

Пресса посчитала размер призовых выплат, которые причитаются командам Формулы 1 по итогам сезона 2024 года.
Суммарно все команды получат от владельцев Формулы 1 из Liberty Media 1,266 миллиарда долларов США. Распределение этих призовых каждой команде идёт по трём пунктам: в зависимости от позиции в Кубке конструкторов, в зависимости от так называемого «бонуса за успех», который учитывает достижения команды за последние десять лет, и исторического бонуса. Такой есть только у Ferrari, и получает его команда из Маранелло за то, что участвует во всех сезонах с 1950 года.
По итогам прошлого сезона наибольший размер призовых получила Ferrari – за счёт второго места в Кубке конструкторов, исторического бонуса и успехов прошлых лет. Обладатели Кубка конструкторов из McLaren в общем рейтинге по размеру призовых только на четвёртом месте – сказалось отсутствие больших побед в прошлые годы на фоне чемпионских титулов Mercedes и Red Bull Racing за последние десять лет.
Призовые выплаты командам Формулы 1 по итогам 2024 года
|Команда
|Исторический бонус
|Бонус за успех
|Выплата за 2024-й
|Итого
|Ferrari
|$63 млн.
|$67,5 млн.
|$124,4 млн.
|$255,2 млн.
|Mercedes
|$92,8 млн.
|$107,3 млн.
|$200,1 млн.
|Red Bull Racing
|$71,8 млн.
|$115,8 млн.
|$187,6 млн.
|McLaren
|$16,9 млн.
|$132,9 млн.
|$149,8 млн.
|Aston Martin
|$98,8 млн.
|$98,8 млн.
|Alpine
|$90,2 млн.
|$90,2 млн.
|Haas
|$82,6 млн.
|$82,6 млн.
|Racing Bulls
|$74,1 млн.
|$74,1 млн.
|Williams
|$4,2 млн.
|$65,5 млн.
|$69,7 млн.
|Sauber
|$57,9 млн.
|$57,9 млн.