Днепр обыграл БК Ровно и стал обладателем Кубка Украины FAVBET

По общему количеству трофеев (5) днепряне сравнялись с Азовмашем

Днепр в финале Кубка Украины FAVBET одержал уверенную победу над БК Ровно (95:69).

Уже по итогам стартовой четверти команда Владимира Коваля обеспечила себе отрыв в 14 очков. Вторая десятиминутка прошла в равной конкурентной борьбе, а сразу же после большого перерыва Днепр вновь стал подтверждать свой безоговорочный статус фаворита, одержав впоследствии более чем уверенную победу.

Самым результативным игроком финального противостояния стал капитан днепрян Станислав Тимофеенко, на счету которого 25 очков, 9 подборов и 6 передач. В составе БК Ровно лучшим по результативности был Дмитрий Головчик, набравший 18 пунктов.

Отметим, что Днепр выиграл трофей второй сезон кряду, а в общей сложности титул стал пятым в истории клуба. По этому показателю днепряне делят лидерство с Азовмашем.

Команда Владимира Коваля также уверенно лидирует в регулярном чемпионате Суперлиги FAVBET-2024/25, проходя турнирную дистанцию без единого поражения и имея на своем счету 26 побед.

Кубок Украины FAVBET. Финал

Днепр — БК Ровно — 95:69 (24:10, 21:20, 31:20, 19:19)

Днепр: Тимофеенко (25 + 9 подборов + 6 ассистов), Конев (21), Закурдаев (14), Сыпало (12 + 7 подборов), Горобченко (11), Дубоненко (6), Загреба (6)

БК Ровно: Головчик (18) Виллиамсон 14, Браун (9 + 5 подборов), Гарбар 7, Фуллер (5), Шепелев (5), Тимощук (4), Поносов (1)

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