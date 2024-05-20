Индиана разбила Нью-Йорк, Миннесота обыграла Денвер в седьмых матчах серии плей-офф в НБА

Пэйсерс сыграют с Бостоном, Тимбервулвз — с Далласом

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись два матча плей-офф.

Индиана на выезде разгромила Нью-Йорк — 130:109. Пэйсерс закрыли серию, одержав четыре победы в семи матчах.

Миннесота в заключительной встрече серии победила Денвер. Гости проигрывали в течение первой половины встречи, но переломили ход поединка в двух последних четвертях.

В финале Восточной конференции Индиана сыграет с Бостоном. Сильнейшую пару Запада составили Даллас и Миннесота.

НБА. Плей-офф

Нью-Йорк Никс — Индиана Пэйсерс — 109:130 (27:39, 28:31, 29:31, 25:29)

Счет в серии — 3:4

Денвер Наггетс — Миннесота Тимбервулвз — 90:98 (24:19, 29:19, 14:28, 23:32)

Счет в серии — 3:4

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