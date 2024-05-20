Экс-чемпион мира заявил, что шокирован рефери боя Фьюри – Усик

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Бывший чемпион мира по боксу Дэвид Хэй оценил победный поединок нового абсолютного чемпиона в супертяжелом дивизионе Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри, который ранее владел поясом WBC.

«Я думаю, что бой следовало остановить в девятом раунде. Я не знаю, почему рефери начал отсчет. Я знаю, они говорят, если канаты держат вас, тогда нужно открывать отсчет. Думаю, судья должен был дать ему (Усику – прим.) или добить его, или остановить бой. С моей точки зрения, это было бы честной остановкой.

Если бы все было наоборот – и Тайсон Фьюри сделал такое с Усиком – рефери, наверное, остановил бы бой. Но почему-то рефери начал длинный отсчет, который длился 20 секунд.

Рефери не дал ему (Усику – прим.) использовать эту возможность. Все в рингсайде были очень расстроены действиями арбитра», – заявил Хэй.

Как известно, в 9-м раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун. Когда отсчет завершился, то раунд также закончился. Сам поединок принес Александру Усику победу раздельным решением судей.

Ранее Василий Ломаченко отреагировал на победу Усика над Фьюри.

sport.ua