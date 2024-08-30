Усик посетит бой, в котором на кону будет стоять его бывший пояс

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Эгис Климас, менеджер объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 KO), сообщил, что украинский боксер намерен посетить бой Даниэля Дюбуа (21-2, 20 KO) и Энтони Джошуа (28-3, 25 KO), которые сразятся за титул IBF.

«Пожалуйста, позаботьтесь о хороших местах для Усика, ведь мы точно приедем», – написал Климас под постом о том, что вечер бокса Дюбуа – Джошуа планирует побить рекорд посещаемости боксерских ивентов на лондонском стадионе «Уэмбли».

Отметим, что реванш Усика с Тайсоном Фьюри изначально не был санкционирован IBF, из-за чего титул должен был стать вакантным. Позже было решено сделать Даниеля Дюбуа полноценным чемпионом, который 21 сентября в бою с Энтони Джошуа будет защищать титул.

sport.ua