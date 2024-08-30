Стролл: Во второй тренировке машина лучше управлялась

Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл завершили вторую тренировку Гран При Италии в первой десятке. Оба гонщика Aston Martin отметили, что благодаря новому асфальту, на трассе стало меньше кочек.

Фернандо Алонсо (9-й): «У каждой трассы есть свой характер, и гонки в Монце всегда особенные. Благодаря новому асфальту трасса стала более гладкой и менее кочковатой по сравнению с прошлым годом.

За две тренировки мы собрали много информации, которую теперь предстоит проанализировать, чтобы завтра максимизировать потенциал машины».

Лэнс Стролл (10-й): «Приятно вернуться в Монцу – здесь великолепная трасса, и мне нравится приезжать в Италию.

После первой тренировки мы кое-что изменили в машине, и во второй она управлялась намного лучше. Думаю, мы движемся в правильном направлении, но вечером ещё предстоит поработать.

Новый асфальт обеспечивает более высокое сцепление, а кочек стало меньше. Теперь выступления в Монце более щадящие для тела!»

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