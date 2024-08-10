В прошлом сезоне украинец стал чемпионом НБА в составе Бостон Селтикс

Украинский защитник Святослав Михайлюк продолжит свою карьеру в НБА.

Михайлюк заключил долгосрочный контракт с Юта Джаз. Сообщается, что игрок подписал контракт на четыре сезона (первый год на сумму 3,5 млн долларов — гарантированный) на 15 миллионов долларов.

После ухода украинца из Бостон Селтикс, в его кандидатуре были заинтересованы несколько клубов Евролиги. Готовились начать переговоры мадридский Реал и Панатинаикос, также за игроком следил и Олимпиакос.

Читайте также: Александр Волков: Любой успех для Украины — как глоток воды в пустыне. Чемпионство Михайлюка — исторический факт, который останется в истории украинского баскетбола навсегда

Михайлюк провел 49 матчей за Селтикс в прошло сезоне. В серии плей-офф украинец за восемь игр в среднем набирал 1,0 очка и 0,6 подбора. За сезон украинец набирал 4,0 очка, 1,2 подбора и 0,9 ассистов.

Вместе с Бостоном украинский защитник впервые в своей карьере стал чемпионом НБА. Михайлюк стал вторым украинцем после Станислава Медведенко с чемпионским титулом в самом престижном баскетбольном клубном турнире мира.

Источник