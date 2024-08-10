«Не имею права...» Усик назвал боксера, с которым готов драться после Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира по версии WBC, WBA, WBC и IBO Александр Усик назвал боксера, с которым готов провести бой после реванша с Тайсоном Фьюри.

«Честно, я пока не хочу никаких реваншей, но когда я во второй раз одолею Тайсона Фьюри и если Энтони Джошуа одолеет Даниэля Дюбуа, то, конечно, все захотят устроить наш бой. И я считаю, что не имею права отказать Джошуа в этом, ведь он дал мне два невероятных поединка. Энтони помог мне стать более известным в мире. Это сделал именно он. Если это произойдет, то я готов к трилогии», – сказал Усик.

Ранее Хирн признался, хочет ли Джошуа драться с Усиком после его победы над Фьюри.

sport.ua