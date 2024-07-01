Чи був обмін Пола Джорджа в «Кліпперс» провальним?

1 липня Пол Джордж домовився про максимальний чотирирічний контракт на 212 млн доларів з «Філадельфією».

Джордж відіграв майже п'ять років за «Кліпперс».

6 липня 2019 року, майже п'ять років тому, «Оклахома» обміняла форварда Пола Джорджа в команду з Лос-Анджелеса. Там Джордж об'єднався з Каваєм Леонардом, який того року став чемпіоном з «Торонто».

«Тандер» тоді отримали від «ЛАК» Шея Гілджеса-Александера, форварда Данило Галлінарі, вибір першого раунду 2021 року (Тре Манн), вибір першого раунду 2022 року (Джейлен Вільямс), вибір першого раунду 2023 року (Хайме Хакес-молодший), обмін вибору першого раунду 2023 року, вибір першого раунду драфту 2024 року (Діллон Джонс), вибір першого раунду 2025 року, обмін вибору першого раунду, вибір першого раунду 2026 року.

Чи був той трейд провальним? Зараз подивимося на факти.

За п'ять років суперкоманда з Лос-Анджелеса лише один раз вийшла у фінал Західної конференції у 2021 році, де програла «Фініксу» 2:4. За рік до цього «Кліпперс» вилетіли з плей-оф від «Денвера» 3:4. У 2022 «ЛАК» взагалі не вийшли у плей-оф, а в 2023 та 2024 роках програли в перших раундах постсезону.

У сезоні 2023/24 у складі команди були три суперзірки ліги: Джеймс Харден, Кавай Леонард та Пол Джордж.

Пол Джордж провів за «Кліпперс» п'ять сезонів та зіграв у 263 матчах регулярного сезону з 410 можливих. Форвард набирав в середньому 23 очки, шість підбирань та 4,5 передачі.

У плей-оф за «ЛАК» Джордж зіграв у 38 матчах з 44 можливих та набирав у середньому 23.4 очки, 4.7 передачі та 7,9 підбирань.

А що по грошам? За п'ять сезонів в «Кліпперс» Джордж отримав майже 196 мільйонів доларів.

Чи виграла з цього трейду «Оклахома»?

Другий рік поспіль Шей Гілджес-Александр займає місце в топ-10 в гонці за MVP-НБА. В сезоні 2023/24 Шей набирав 30 очок та 6.2 передачі.

З 2019 року «Тандер» вийшли у плей-оф всього два рази. У сезоні 2019/20 «Оклахома» програла «Рокетс» з Джеймсом Харденом у семи матчах. Цього року «Оклахома» дійшла до фіналу Західної конференції, де вилетіла від «Далласа» у шести матчах.

Джейлен Вільямс, якого «Тандер» обрали на драфті 2022 року під 12 піком, цього сезону набирав 19 очок, чотири підбирання та 4.5 передачі.

Цього року «Оклахомі» дістався 26 пік драфту Діллон Джонс, який провів чотири роки за університет Вебера. Також у «Тандер» досі залишаються два вибори у першому раунді 2025-ого та 2026 року.

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