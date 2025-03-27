Стали известны все пары 1/4 финала Суперлиги FAVBET-2024/25

Плей-офф стартует в первых числах апреля, каждая серия будет длиться до двух побед одной из команд

Сегодня были сыграны последние четыре матча регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET-2024/25, после чего была окончательно сформирована вся сетка плей-офф сезона.

Лидер и действующий чемпион Днепр в 1/4 финала сыграет с худшей командой регулярки — Прикарпатьем-Говерлой. Киев-Баскету достался в соперники занявший седьмое место Старый Луцк. БК Ровно, победив в сегодняшней битве за 3-ю строчку, вышел на БК Запорожье, а Черкасские Мавпы будут противостоять Кривбассу.

Суперлиги FAVBET-2024/25. Плей-офф

Днепр — Прикарпатье-Говерла Киев-Баскет — Старый Луцк БК Ровно — БК Запорожье Черкасские Мавпы — Кривбасс

В полуфиналах победитель первой пары сыграет с победителем четвертой, а второй — с третьей.

Первый матчи плей-офф пройдут 1-2 апреля на площадках команд, указанных первыми. Ответные встречи намечены на 4-6 апреля.

В зависимости от количества матчей и окончательных дат 1/4 финала, полуфиналы начнутся ориентировочно 10-12 апреля.

Каждая серия, как и в прошлом сезоне, будет длиться до двух побед одной из команд.

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