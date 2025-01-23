БК Запорожье обыграл Прикарпатье-Говерлу в Суперлиге FAVBET-2024/25

По ходу встречи команда Мурзина едва не совершила камбэк, но вновь проиграла и остается главным аутсайдером сезона

БК Запорожье одержал нелегкую победу над Прикарпатьем-Говерлой в первом матче киевского бабла Суперлиги FAVBET-2024/25 — 61:53.

Первую половину игры запорожцы не оставляли сопернику особых шансов — уверенное преимущество и гандикап в +14 к большому перерыву.

Но в третьей четверти этот перевес начал таять на глазах. К началу четвертой команда Евгения Мурзина сравняла счет и даже — впервые в матче — вышла вперед. Но концовка осталась за Запорожьем, одержавшим трудовую победу в малорезультативном противостоянии.

Самым результативным игроком стал Илья Дмитренко, а его одноклубники Андрей Хохоник (MVP встречи) и Владислав Николайчук отметились дабл-даблами.

Команда Валерия Плеханова выиграла шестой матч из 18-ти и осталась шестой. Прикарпатье-Говерла с двумя победами продолжает замыкать турнирную таблицу.

Столичный бабл продолжится сегодня битвой лидеров: Киев-Баскет — Днепр. Матч пройдет здесь же, в ДС Венето, начало в 18:00.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный чемпионат

Прикарпатье-Говерла — БК Запорожье — 53:61 (11:16, 8:17, 18:6, 16:22)

Прикарпатье-Говерла: Рид (14 — 4 потери), Маркив (10 + 6 подборов), Стародуб (10), Кабацюра (6 + 10 подборов + 2 перехвата), Чугунов (6 + 8 подборов), Иванов (4), Морозов (3 + 7 подборов)

БК Запорожье: Дмитренко (15 + 8 подборов — 5 потерь), Николайчук (12 + 12 подборов), Хохоник (12 + 7 подборов + 13 передач + 3 перехвата), Бах (11), Кабанов (7), Буц (4 + 5 подборов), Петренко (0 + 4 подбора)

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