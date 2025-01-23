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Футбол

Украинский легионер Карабаха в заявке на матч против ФКСБ. Выйдет ли Кащук в старте?

Матч начнётся в 19:45 по киевскому времени

Украинский легионер Карабаха в заявке на матч против ФКСБ. Выйдет ли Кащук в старте?

    • Украинский легионер "Карабаха" в заявке на матч против "ФКСБ".

    Нападающий Алексей Кащук выйдет с первых минут за азербайджанский клуб

    Украинский легионер Карабаха в заявке на матч против ФКСБ. Выйдет ли Кащук в старте?

    В этом сезоне Алексей Кащук сыграл в трёх матчах Лиги Европы. В последних трёх он выходил со старта и играл минимум 60 минут. Результативными действиями нападающий не отмечался.

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    • Перед матчем "Карабах" занимает 33-е место и в данный момент сохраняет шансы на плей-офф. Отставание от 24-го места составляет 4 балла с двумя матчами в запасе.

    "ФКСБ" – 10-й с 11-ю баллами.

    Матч начнётся в 19:45 по киевскому времени.

    www.ua-football.com

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