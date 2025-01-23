Иноуэ будет боксировать против корейца. Непонятно, зачем этот бой

wbcboxing.com. Наоя Иноуэ и Е Юн Ким (справа)

24 января в Токио, Япония, первый поединок в 2025 году проведет японский абсолютный чемпион мира во втором легком весе Наоя Иноуэ (28-0, 25 КО), который будет защищать статус в противостоянии против корейского спортсмена Е Юн Кима (21-2-2, 13 КО). Это не просто не тот бой, которого не ожидали. Это тот бой, который никому, включая главную звезду поединка, не был нужен.

Но так сложились обстоятельства. Почему они сложились именно так, и что теперь будут делать – рассказываем прямо сейчас.

Иноуэ должен был боксировать против другого соперника. Но все отменялось дважды

Наоя Иноуэ боксирует в стандартном и спокойном темпе. Имеется в виду, не в ринге, а количество противостояний в течение года. Обычно их два. По крайней мере, этот темп сохраняется с 2018 года. За исключением 2020-го, когда Наоя отбоксировал один раз – нокаутировал Джейсона Молони.

Тенденцию должен был сломать 2024-й. Наоя впервые отбоксировал весной – нокаутировал Луиса Нери. Затем осенью нокаутировал Ти Джея Дохени. И после этого должен был встретиться с Сэмом Гудманом. Но в какой-то момент все пошло не по плану.

Первоначально противостояние планировалось на 24 декабря – сразу после реванша Тайсона Фьюри и Александра Усика. С одной стороны – неоднозначный день. Ведь все будут обсуждать бой в супертяжелом весе. С другой стороны – решение хорошее. В конце года нет конкурентов за просмотр.

Однако поединок сорвался. Перед боем Гудман травмировал лицо – получил рассечение. Поэтому бой пришлось переносить. Как раз на 24 января.

Во второй раз бой также сорвался. И по той же причине. Сэм снова травмировал лицо. Даже тот же глаз. Похоже, Гудман все же пошел в спарринги и просто добил результат. Например, тот самый Тайсон Фьюри из-за травмы глаза почти не спарринговал, но на первый поединок против Усика все же вышел.

Гудман, конечно, подвел. Он много говорил перед поединком, выходил в ринг к Иноуэ, говорил: «Выходи на бой против меня или оставляй титулы вакантными». А потом травмировался дважды, получил такое рассечение, которое теперь можно будет исправить только благодаря пластической хирургии, и надолго выбыл из самого большого поединка в карьере.

Ему взамен нашли корейца Е Юн Кима. И это удивительная замена. Ведь в таких случаях всегда есть варианты на всякий случай. Договариваются с боксерами, которые могли бы заменить одного из участников боя. Неужели Е Юн Ким – лучший из них?

Ким – середняк. В лучшем случае. В среднем, Е Юн встречался с посредственными боксерами. Боксировал в Корее до 2019-го. В 2022 году вернулся в бокс и с того момента катается по миру. Провёл поединки в Мексике, США, Австралии и Таиланде. Трижды выиграл досрочно и один раз проиграл.

Но эти цифры не должны поражать так, как может показаться на первый взгляд. Потому что соперников среднего и выше среднего уровня среди оппозиции не было. Такой боксер, как Ким, не получил бы поединок против Иноуэ никогда. Но каким-то образом обстоятельства сложились так, что он стал первым и главным запасным вариантом для Наои в титульном противостоянии. Теоретически кореец может стать абсолютным чемпионом мира, не проведя ни одного отборочного поединка за статус претендента или хотя бы за попадание в топ-5 рейтингов категории.

Кто фаворит?

Очевидно, что Наоя Иноуэ. Букмекеры дают коэффициент на его победу в размере 1.03. На победу его соперника – 12.50.

Отрыв очевиден. Наоя Иноуэ – один из лучших боксеров мира. Гарантированно входит в тройку лучших боксеров мира прямо сейчас. Большинство его поединков в карьере – титульные. Он победитель боксерской Суперсерии. Двукратный абсолютный чемпион. Перебоксировал с большинством топов. Чемпион в четырех весовых категориях. Лучший японский боксер в истории.

Е Юн Ким – просто боксер. Не плохой, но и не отличный. Он хорошо атакует корпус. Обладает хорошим ударом. Неплохо прессингует. И при этом умеет контратаковать – особенно точно в корпус. Но нет чего-то, что умеет Ким и что должно поставить вопросы перед Иноуэ.

Единственный шанс для Кима – тяжело попасть. Наоя в 2024-м отправился в нокдаун – его поймал ударом Луис Нери. Японский чемпион слишком активно пошел вперед и наткнулся.

Наткнуться может и на этот раз – если слишком сильно поверит в себя, захочет быстро нокаутировать оппонента, но получит в ответ. Но верится ли в это? Не сильно. Вообще нет.

Слишком Наоя Иноуэ умный, сдержанный, техничный и сильный. Даже если пропустит, поднимется и отдаст втрое больше.

Зачем тогда такой бой? Наверное, чтобы не сгорала долгая подготовка. Иноуэ готовился к концу декабря, к концу января. Это все деньги, время. Если отменять поединок, Наое придется отдыхать, восстанавливаться и возвращаться в кемп, при этом не получив ничего. А так будет боевая практика, шоу, разминка. В конце концов, большее количество поединков, чем два за год.

По всей вероятности, Иноуэ в этом году получит не один большой поединок. Так что, возможно, это и правильное решение – выходить хотя бы на такого визави, а не отменять все.

sport.ua