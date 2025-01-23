Франко Колапинто приступил к работе в Alpine

Две недели назад в Alpine объявили о подписании контракта резервного и тест-пилота с Франко Колапинто. Сегодня аргентинский гонщик впервые приехал на базу команды и приступил к работе.

Для Франко провели экскурсию по базе и познакомили с инженерами, после чего он поработал на симуляторе. Пресс-служба команды из Энстоуна опубликовала короткий ролик, в котором Франко поделился впечатлениями о первом рабочем дне.

«Я провёл первый день в Alpine, – рассказал Франко Колапинто. – Я работал на симуляторе и знакомился с командой. Я встретил много новых лиц, и меня ещё ждут новые возможности и новые вызовы.

Я очень взволнован перед началом сезона. Мне предстоит много работы, но я очень рад быть здесь вместе с новой семьёй. Впереди захватывающие времена, так что скоро увидимся».

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