НБА. Юта с Михайлюком проиграла Филадельфии, Оклахома обыграла Денвер

Сакраменто в овертайме потерпел поражение от Клипперс

В ночь на 10 марта состоялись восемь матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Юта Джаз, цвета которой защищает украинский защитник Святослав Михайлюк, на гостевой площадке потерпела поражение от Филадельфии Сиксерз (122:126). Михайлюк провел на паркете чуть более 19 минут, записав на свой счет 1 подбор, 1 передачу, а также отличился одним перехватом.

НБА. Регулярный чемпионат

Оклахома-Сити Тандер — Денвер Наггетс — 127:103 (28:29, 33:31, 25:31, 41:20)

Даллас Маверикс — Финикс Санз — 116:125 (24:32, 30:28, 32:37, 30:28)

Нью-Орлеан Пеликанз — Мемфис Гриззлис — 104:107 (27:26, 37:31, 15:32, 25:18)

Филадельфия Сиксерз — Юта Джаз — 126:122 (27:32, 38:26, 36:25, 25:39)

Милуоки Бакс — Кливленд Кавальерз — 100:112 (32:34, 20:28, 25:22, 23:28)

Миннесота Тимбервулвз — Сан-Антонио Сперс — 141:124 (37:29, 31:31, 41:34, 32:30)

Портленд Трейл Блэйзерз — Детройт Пистонс — 112:119 (28:31, 30:33, 28:33, 26:22)

Лос-Анджелес Клипперс — Сакраменто Кингз — 111:110 ОТ (20:23, 31:26, 21:26, 25:22, 14:13)

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