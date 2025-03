Betking Tennis Open. Турнир теннисных экспертов. Матчи для прогнозов. День #6

Портал “Большой теннис Украины” совместно с компанией betking проводит конкурс прогнозов “Betking Tennis Open”. Призовой фонд турнира составит 55 000 грн., которые будут разыграны в нескольких форматах



Линия для прогнозов на шестой игровой день

Sabalenka, Aryna (1) vs Bronzetti, Lucia (3-30)

Kudermetova, Polina vs Kartal, Sonay (LL) (9-11)

Kasatkina, Daria (12) vs Samsonova, Liudmila (24) (8-13)

Cristian, Jaqueline vs Paolini, Jasmine (6) (23-4)

Gauff, Coco (3) vs Sakkari, Maria (29) (5-19)

Bencic, Belinda (WC) vs Shnaider, Diana (13) (17-6)

Navarro, Emma (10) vs Vekic, Donna (19) (8-13)

Mertens, Elise (28) vs Keys, Madison (5) (16-6)

• На сегодняшний игровой день нужно выбрать пять матчей для своего прогноза. В скобках возле каждого матча показана стоимость победы каждого игрока.

• Ежедневные прогнозы принимаются до начала первого матча дня через Google форму | СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ

• Прогнозы принимаются до начала первого матча игрового дня (20:00 по Киеву).

• ТОП-3 прогнозиста дня получат денежные призы на свой счет в БК betking

• В случае равенства очков, выше будет стоять тот игрок, который:

– угадал больше победителей

– угадал больше победителей, которые шли андердогами

– подал прогнозы первым

1-е место игрового дня: 1 500 грн

2-е место игрового дня: 600 грн

3-е место игрового дня: 400 грн

Очки также суммируются на протяжении всего турнира и топ-5 участников получат денежные призы:

1-е место в общем зачете: 10 000 грн

2-е место в общем зачете: 5 000 грн

3-е место в общем зачете: 3 000 грн

4-е и 5-е место в общем зачете: по 1 000 грн

Правила конкурса:

• Участие доступно только зарегистрированным пользователям БК betking

• Один участник – один аккаунт в БК. Мультиаккаунты приведут к дисквалификации.

• В случае равенства очков между участниками победитель определяется по точности долгосрочных прогнозов (чемпионка, финалистка и т.д.)

• Призы начисляются на счет в БК betking в течение 3 дней после финала турнира.

• Для вывода средств, необходимо сделать одну ставку по линии БК betking

Все организационные вопросы задавайте на почту btu.prognoz@gmail.com



