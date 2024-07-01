Льюис Хэмилтон может купить команду MotoGP

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон может стать владельцем команды, выступающей в MotoGP. Осведомлённые источники сообщают, что представители гонщика ведут переговоры с Gresini Racing.

В минувший уик-энд представители Хэмилтона приезжали на этап MotoGP в Ассен и были замечены в расположении команды. Считается, что Льюис уже сделал предложение руководителю Gresini Racing Надя Падовани о выкупе её доли.

Покупка команды MotoGP, которая сотрудничает с Ducati, может стать выгодным финансовым приобретением для Хэмилтона. Спонсоры команды Mercedes уже присутствуют в MotoGP, и Льюис может попробовать заручиться поддержкой Monster Energy и Petronas для участия в проекте Gresini Racing.

Возможная покупка гоночной команды станет не первым опытом Хэмилтона по владению спортивными активами. Так его команда X44 стала чемпионом электрической серии Extreme E в 2022 году. В том же 2022-м Льюис стал совладельцем команды по американскому футболу Denver Broncos, выступающей в NFL.

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