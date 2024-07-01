Уимблдон. Алькарас начал защиту титула, Вавринка и Монфис встретятся во втором круге

В мужской сетке турнира в Великобритании стартовали матчи первого круга
Лондон, Великобритания • 1-14 июля • трава • £20,342,000
Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
Денис Шаповалов (Канада) — Николас Ярри (Чили, 19) 6:1, 7:5, 6:4
Григор Димитров (Болгария, 10) — Душан Лайович (Сербия) 6:3, 6:4, 7:5
Шан Цзюньчен (Китай) — Кристиан Гарин (Чили, Q) 7:5, 6:4, 6:4
Стэн Вавринка (Швейцария) — Чарльз Брум (Великобритания, WC) 6:3, 7:5, 6:4
Гаэль Монфис (Франция) — Адриан Маннарино (Франция, 22) 6:4, 3:6, 7:5, 6:4
Чжан Чжичжэнь (Китай, 32) — Максим Жанвье (Франция, Q) 7:6(4), 6:3, 6:2
Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Фабиан Марожан (Венгрия) 6:4, 6:7(4), 6:2, 6:3
Александр Мюллер (Франция) — Уго Гастон (Франция, Q) 6:4, 7:6(2), 7:6(5)
Даниил Медведев (-, 5) — Александар Ковачевич (США) 6:3, 6:4, 6:2
Карлос Алькарас (Испания, 3) — Марк Лаял (Эстония, Q) 7:6(3), 7:5, 6:2
Борна Чорич (Хорватия) — Фелипе Мелижени Алвес (Бразилия, Q) 6:3, 7:6(2), 6:3
Фрэнсис Тиафо (США, 29) — Маттео Арнальди (Италия) 6:7(5), 2:6, 6:1, 6:3, 6:3
Брэндон Накашима (США) — Себастиан Баэс (Аргентина, 18) 6:2, 6:3, 6:4
Джордан Томпсон (Австралия) — Павел Котов (-) 5:7, 5:7, 6:4, 6:4, 6:4
Фабио Фоньини (Италия) — Люка ван Аш (Франция, LL) 6:1, 6:3, 7:5
Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Алекс Болт (Австралия, Q) 7:6(2). 6:4, 6:4
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