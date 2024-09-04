Ньюи должен приступить к работе в Aston Martin в марте

По информации Sky Sports News Эдриан Ньюи будет получать в Aston Martin 26 миллионов долларов США в год и, как ожидается, приступит к работе в марте 2025 года.

Ньюи не раз предлагали перейти в Ferrari, но ему не хотелось переезжать в Италию, а с Aston Martin этого не понадобится.

Мы писали о том, что Aston Martin собирает большую пресс-конференцию, которая пройдёт в следующий вторник, 10 сентября, на базе команды в Сильверстоуне.

Компания Aston Martin не дала никаких комментариев в ответ на запрос Sky Sports News.

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