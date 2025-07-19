Игрок Манчестер Юнайтед переходит в Ювентус: контракт согласован

Джейдон Санчо близок к переходу в "Ювентус". На этой неделе вингер "Манчестер Юнайтед" прибыл в Турин, где провёл переговоры с руководством "бьянконери". Стороны согласовали четырёхлетний контракт, зарплата игрока в случае перехода составит 6 миллионов евро без учёта бонусов, сообщает Sportmediaset.

"Ювентус" также приближается к достижению договорённости с английским клубом. Туринцы намерены удовлетворить требования "Юнайтед" на сумму около 25 миллионов евро, включив в сделку ряд легко достижимых бонусов и покрыв часть суммы, которая будет выплачена игроку в качестве компенсации за сокращение зарплаты. В Италии Санчо будет зарабатывать вдвое меньше, чем в Англии.

В "Юве" ожидают, что сделка будет закрыта к следующему четвергу.

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