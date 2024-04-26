«Тампа» проиграла третий матч против «Флориды»

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports «Флорида» выиграла все три матча серии.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Третий матч

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)

Голы: Ткачак — 2 (Лунделл, Верхэге), 10:39 — 0:1. Стэмкос — 3 (Хедман, Кучеров), 20:44 — 1:1. Мотт — 1 (Жанно), 22:56 — 2:1. Райнхарт — 2 (Тарасенко, Монтур), 29:58 — 2:2. Монтур — 1 (Лоренц, Окпосо), 36:30 — 2:3. Лоренц — 1 (Казинс, Форслинг), 49:41 — 2:4. Пол — 1 (Дюклер, Чернак), 54:50 — 3:4. Ткачак — 3 (п.в., Верхэге, Форслинг), 59:28 — 3:5.

Вратари: Василевский (58:16 — 59:28) — Бобровский.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 29 (10+12+7) — 31 (11+9+11).

Наши: Кучеров (22.31/4/0) — Куликов (14.23/1/-2), Тарасенко (14.17/0/0).

26 апреля. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

Счет в серии: 0-3

Сергея Бобровского связывают с «Тампой» давние кубковые разборки. Еще в «Коламбусе» российский вратарь выбивал «Лайтнинг» в первом раунде плей-офф-2019, причем серия закончилась под ноль (4-0). Тогда с Бобровским в команде играл Артемий Панарин. Их пути давно разошлись, но спустя пять лет сюжет кошмарного первого раунда для «Молний» может повториться. Только теперь Бобровский выступает за «Флориду», а в партнерах Сергея — другой герой МЧМ-2011 — Владимир Тарасенко. «Пантерз» выиграли третий матч подряд и готовы отправить команду Джона Купера в длительный отпуск уже послезавтра.

В том, что серия проходит под контролем «Флориды», нет большой сенсации. Шансы «Пантерз» изначально выглядели предпочтительнее. Действующий финалист Кубка Стэнли ровнее прошел регулярный чемпионат, усилился в дедлайн и подошел к плей-офф с правильным балансом между звеньями.

Проблема «Тампы» и боль ее тренера Купера в том, что за пределами первой супертройки с Никитой Кучеровым не хватает сильных исполнителей, способных решать в трудные моменты. Вера в могущество лучшего бомбардира регулярки пока подводит «Тампу» — соперники перекрыли Кучерову кислород. «Пантерз» показали, как умеют включаться и вытаскивать матчи. Две игры в Санрайзе закончились с разницей в одну шайбу, но побеждала «Флорида» абсолютно по делу.

Серия подавалась через вратарскую дуэль Бобровского и Андрея Василевского. По двум матчам спаситель «Тампы» показал лучшую статистику отраженных бросков, но команда все равно проигрывала.

«Лайтнинг» по подбору исполнителей в атаке не готовы тягаться с «Пантерз». «Флорида» превосходит соперника в организации игры. На старте третьего матча вся активность «Молний» сводилась к беготне и желанию задавить соперника высоким темпом. Гости справились с ним и открыли счет, когда Мэттью Ткачак своевременно подключился на пятак и получил классную передачу из-за ворот.

«Тампа» успела ответить до первого перерыва, но гол Энтони Чирелли справедливо отменили из-за положения вне игры. Во втором периоде «Молнии» забили уже по правилам. И хотя гол Стивена Стэмкоса пришел после рикошета, он полностью вытекал из логики матча. «Тампа» включилась, выровняла игру, а «Пантерз» словно не поверили, что соперник, у которого почти ничего не получалось в первом периоде, так раздухарится.

Тайлер Мотт воспользовался моментом и подловил Бобровского прямым броском со средней дистанции. Сергею на пятаке перекрывали обзор и свои, и чужие игроки. Немного удачи — и «Тампа», которая блистательно пользовалась дальней лавкой, отгрузила бы третий гол растерявшейся «Флориде», но Бобровский не дрогнул и спас команду. Это был ключевой момент матча.

«Флорида» пришла в себя после гола Сэма Райнхарта. Не зря канадец настрелял 57 шайб в регулярке! Форвард ювелирно попал в ближний угол после классного паса Владимира Тарасенко, который вывел партнера на выгодную позицию. Задор «Тампы» угас, и «Пантерз» вернулись к привычному для этой серии делу. Затяжная позиционная атака привела к третьему голу от защитника Брэндона Монтура. Василевский не справился с дальним броском.

В заключительной 20-минутке все увидели прежнюю картину. «Флорида» грамотно сыграла по счету, не позволив «Тампе» задуматься о камбэке и переломе в серии. Как хитрый Джон Купер ни старался перестроить команду, «Пантерз» в режиме убийцы разбили все старания «Молний» в атаке.

Источник